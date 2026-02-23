Niente da fare per la DM 84, che sul campo di Castel Sant'Elia cede con un netto 4-0 contro una squadra in salute e pienamente in corsa per la promozione. Una sfida sulla carta complicata e che, alla fine, ha rispettato i pronostici.

La formazione guidata da Campoli ha fatto il possibile contro un avversario di categoria superiore per qualità e profondità di rosa. Nonostante il passivo pesante, i ceriti hanno provato a restare ordinati, commettendo pochi errori nell’atteggiamento e cercando di limitare i danni contro una delle realtà più attrezzate del girone.

«Non sono queste le partite in cui dobbiamo fare punti. È vero che fino a oggi abbiamo fatto bene contro le grandi squadre, ma ci può stare perdere al cospetto di una formazione in lotta per salire in Promozione – ha riferito il tecnico Campoli – ora testa alla prossima gara: dobbiamo fare punti per tenerci lontano dai play out. Non siamo salvi, le altre stanno risalendo, quindi servono attenzione e umiltà».

La DM 84 guarda avanti, consapevole che la corsa salvezza si deciderà negli scontri più diretti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA