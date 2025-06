Per la DM 84 Cerveteri è tempo di pensare al futuro. La squadra giallorossa si proietta al prossimo campionato di Prima Categoria, dopo una salvezza faticosa, e dopo la conclusione del torneo c’è stata anche la decisione del cambio di guida tecnica, con l'addio di Pietro Virgili che ha sceltro di lasciare il timone per altri impegni.

Dalle informazioni che circolano in questi giorni a Cerveteri, il suo posto potrebbe finire al suo secondo, il 34 anni Francesco Campoli, che con la DM è stato giocatore fino a qualche anno. Una decisione che sarà ufficiale nei prossimi giorni, quando la società si incontrerà per definire gli ultimi dettagli della trattativa.

Con Virgili in panchina, i diemmini hanno vinto il campionato di Seconda e poi, qualche settimana fa, è stata ottenuta la salvezza nello spareggio play out contro l'Atletico Roma Nord.

La composizione della rosa, invece, sarà effettuata in base alle esigenze del neo allenatore, che vorrebbe qualche innesto mirato, lasciando invariata la squadra che ha concluso il campionato , riuscendo a conquistare una salvezza insperata. I prossimi giorni saranno determinati per sapere quali saranno le novità per i ceriti.

