La DM 84 Cerveteri è tornata subito al lavoro dopo la sospensione della gara di Montefiascone, interrotta a causa della forte pioggia che ha reso il terreno di gioco impraticabile. Il direttore di gara Matteo Ceccacci non ha potuto fare altro che mandare tutti negli spogliatoi, rinviando la conclusione del match.

I giallorossi dovranno tornare a Montefiascone tra una settimana – meteo permettendo – per disputare i soli 20 minuti rimanenti, a partire dall’istante della sospensione.

«Si tratta purtroppo di un grande sacrificio – commenta il direttore generale Andrea Oliva – perché dover affrontare una trasferta per appena venti minuti non è semplice. Ne prendiamo atto e condividiamo pienamente la scelta arbitrale, viste le condizioni del campo. Ora però guardiamo avanti e pensiamo al prossimo impegno di campionato».

