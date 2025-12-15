Sconfitta della DM 84 Cerveteri, battuto di misura sul campo del Vetralla, seconda forza del girone A. Finisce 1-0 la sfida sul campo viterbese, dove gli etruschi hanno affrontato la gara a viso aperto. Un verdetto che non rispecchia l'andamento della gara, in cui i diemmini hanno dato vita a una prestazione positiva, conclusasi con una sconfitta al cospetto di una formazione che punta alla vittoria del campionato. Domenica prossima i giallorossi chiuderanno il 2025 ospitando la prima della classe, il Campo dell'Oro. In classifica la formazione di mister Campoli ha 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi.

«Siamo stati poco fortunati, ci prendiamo la sconfitta consapevoli di aver disputato una buona gara - ha commentato il diesse Andrea Oliva -. Ci prepariamo alla gara di domenica, saremo in campo contro la capolista. Sarà una gara in cui capire meglio i valori della squadra, che fino a ora sta disputando una stagione in linea con le previsioni. E soprattutto, ci tengo a rimarcarlo, mister Campoli al primo anno da allenatore sta avendo il merito di guidare un gruppo con molta professionalità».