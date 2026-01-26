Sconfitta per 2-0 per la DM 84 Cerveteri, battuta su un campo rivelatosi insidioso, quello della Fulgur Tuscania, come annunciato già alla vigilia. Meglio i padroni di casa, bravi e concreti, capaci di mettere sotto i giallorossi con una prova solida.

È stata una partita in cui l’impegno di Timperi e compagni non è bastato per strappare almeno un pareggio. Gli etruschi restano così fermi a 19 punti, a due lunghezze dalla zona play-out, una posizione che impone attenzione in vista del girone di ritorno.

Nel post gara il commento del dg Andrea Oliva:

«Purtroppo non abbiamo offerto la stessa prestazione delle precedenti uscite, loro hanno vinto con merito. Ci prepareremo ad affrontare il DLF domenica prossima per tornare al successo, che è obbligatorio per il morale. Il nostro obiettivo resta la salvezza diretta, quindi dovremo cercare di vincere gli scontri diretti. Siamo fiduciosi: al di là di questa sconfitta rimaniamo fuori dalla zona rossa, consapevoli che nel girone di ritorno ci sarà da combattere ogni domenica».

@RIPRODUZIONE RISERVATA