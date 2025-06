Simone Onorati non sarà più l’allenatore del Dlf nella prossima stagione. Questo l’annuncio della società biancoverde, che ha deciso di cambiare guida tecnica ad una sola stagione dall’approdo del tecnico sulla panchina. Con Onorati il Trifoglio ha ottenuto una salvezza mai messa in discussione, anche se, va detto, ha inciso il parco partenti nella parte bassa della salvezza non proprio di primissimo livello, con i civitavecchiesi che non sono riusciti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel girone A. «Al mister vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto e gli si augura le migliori fortune sia sotto il profilo tecnico che privato», si legge nel breve comunicato societario.

