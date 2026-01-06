Il Dlf fa nuovi cambiamenti per la seconda parte di stagione nel campionato di Prima Categoria. Il direttore sportivo Maurizio Verde ha raggiunto l’accordo con il difensore Jacopo Cristofori, che conosce bene il girone A, in quanto proviene dalla Maremmana. Parliamo di un classe 2002, utile a mister Flavio Borreale soprattutto nel ruolo di terzino destro, ma impiegabile anche come difensore centrale. Cristofori ha già debuttato con il Trifoglio domenica scorsa, in occasione della vittoria contro il Tarkna. Per lui in passato esperienze anche con Ronciglione, Pescia, Fulgur Tuscania e Montalto.

Non è finita qui. Infatti la dirigenza biancoverde ha praticamente chiuso l’accordo con un altro ragazzo, il quale sarà annunciato solo tra qualche settimana, quando saranno terminate le pratiche burocratiche. Parliamo di un difensore centrale, che negli anni si è adattato a fare il jolly, prima come centrocampista e poi come terzino, militando con Civitavecchia, Compagnia Portuale, Tolfa e Pescia. Ma l’intenzione di mister Borreale è di impiegarlo al centro della retroguardia.

