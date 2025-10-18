Terza giornata con un ritorno in trasferta per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C. Alle 18 la formazione allenata da Gabriele La Rosa sarà al PalaAvenali di Roma per il confronto con Città Futura. Dopo il successo senza grossi sospiri alla prima uscita al PalaRiccucci contro Alfa Omega, Campogiani e compagni vogliono ripetersi, questa volta fuori casa, aspetto che lo scorso anno ha avuto un certo peso in negativo.

Le buone cose viste contro gli ostiensi, a cominciare dai soli 45 punti subiti, anche se gli avversari non erano presenti con l’intera rosa a disposizione, è un aspetto che ha dato fiducia e consapevolezza ai civitavecchiesi, che su questo fondamentale hanno battuto parecchio durante il periodo di preparazione.

«Vogliamo dare continuità al risultato – afferma coach Gabriele La Rosa – cercando di fare sempre un passettino in più a livello di gioco e prestazione. Con Città Futura non sarà facile, ma sono queste le partite dove dobbiamo dare tutti qualcosa in più».

Non sarà facile trovare il risultato positivo a Roma, poiché Città Futura è una squadra dove militano molti volti navigatissimi nel panorama regionale, come Argenti, Bonessio, Giannini, Ingrillì e Pierantoni. Ma vincere a Roma potrebbe rilanciare la Ste.Mar 90, che dopo questo incrocio avrà un calendario nel quale potrebbe anche pensare ad una serie positiva di successi, in quanto poi avrà il doppio confronto casalingo con Palocco e Pass, prima dell’interessante incrocio sul parquet di Bracciano. Unico assente l’under Serafini, per il resto formazione confermata. Città Futura-Ste.Mar 90 sarà arbitrata dai romani Giovanni Carnevale e Andrea Iorio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA