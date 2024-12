Dieci volte Comal Civitavecchia Volley. La squadra di Alessio Pignatelli continua il suo campionato meraviglioso, ottenendo l'ennesimo successo in Serie C.

Alla palestra dell'Istituto Marconi le rossonere hanno sconfitto, non troppo agevolmente, il Dream Team per 3-0.

Che fosse una gara nelle corde di Guidozzi e compagni lo si sapeva pienamente, ma era comunque un incontro che poteva nascondere delle insidie.

E infatti questo è successo. I primi due set sono scivolati via abbastanza normalmente, come era nelle ipotesi, con la Comal che è riuscita ad aggiudicarsi i due parziali con distacchi abbastanza netti nei confronti di una squadra che lotterà fino all’ultimo per conquistare la salvezza.

I problemi sono venuti fuori nel corso del terzo parziale, in cui le romane si sono dimostrate, comunque sia, un avversario ostico. Così le civitavecchiesi sono state costrette a passare dai vantaggi per chiudere l'incontro.

Ma alla fine è arrivata una vittoria davvero importante per il gruppo di Alessio Pignatelli, che si conferma in testa alla classifica con tre punti di vantaggio nei confronti dell'Antares e soprattutto la possibilità di poter continuare a guidare il campionato, grazie ad una squadra costruita, non solo per fare molto bene, ma anche per vincere ed imporsi magari, ottenendo quella santa agognata e sognata promozione in serie B2.

«Ho visto una squadra solida e con le idee molto chiare - afferma il coach della Comal Civitavecchia Volley, Alessio Pignatelli - primi due set dominati e nel terzo dove abbiamo avuto delle incertezze è subentrata la nostra voglia di vincere. Questa é una squadra che non molla mai e sicuramente questo è un pregio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA