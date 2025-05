Sarà il fischietto di Ladispoli, Andrea Ancora, a dirigere la semifinale di andata di serie C, valida l'accesso in serie B, tra Vicenza e Ternana. Una gara fondamentale per l'impiegato di via Roma, che è un passo verso la serie A. In effetti, nella graduatoria che decreterà chi potrà accedere nel campionato cadetto e la massima serie, c'è anche il nome di Andrea Ancora, il cui destino è legato al match di domenica prossima al Romeo Menti, tra i veneti e gli umbri. Al quinto anno in serie C, si giocherà buona parte delle sue ambizioni nella gara di domenica sera alle 20.30.

