Il derby di basket di Ladispoli sorride alla BKL, che si impone sulla Dinamo con il punteggio di 63-51. Davanti a oltre 200 tifosi, calorosi e incessanti per tutti i quaranta minuti, le due squadre danno vita a una gara intensa e combattuta.

Parte meglio la squadra di casa, la Dinamo, che sfrutta l’energia del proprio pubblico e riesce a costruire un vantaggio di cinque punti, mantenuto però solo nelle fasi iniziali del match. La reazione dei “cugini” rossoblù non tarda ad arrivare: la BKL alza l’intensità difensiva e prende progressivamente il controllo della partita.

Alla distanza emerge la maggiore solidità della formazione ospite, che porta a casa una vittoria meritata. Nonostante il risultato, va dato atto alla Dinamo di aver tenuto testa fino all’ultimo alla squadra di coach Fabbri, lottando con orgoglio.

In classifica la Dinamo resta ferma a zero punti, mentre la BKL sale al quarto posto, conquistando due punti importanti.

Al termine della gara il commento di coach Fabbri:

«Non è stata una gara agevole: nei derby la classifica viene annullata. Onore a loro, che si sono impegnati fino all’ultimo. Per quanto riguarda noi, non abbiamo avuto un buon avvio: eravamo tesi e nervosi. Poi ci siamo sciolti, è bastato qualche minuto per prendere terreno, giocare una buona partita e conquistare una vittoria fondamentale, sia per il morale che per la classifica».

«Sono soddisfatto della prestazione – sottolinea il vice allenatore della Dinamo, Michele Masciarelli – abbiamo affrontato una buona squadra. Nonostante l’ultimo posto in classifica, sono fiducioso che possano arrivare risultati e che possa giungere la salvezza».

