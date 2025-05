Delusione forte in casa Sorianese per l’esito del play out casalingo perso per 1-0 al 90esimo contro l’Ottavia che ha sfruttato alla perfezione l’inserimento di Politanò autore della rete che ha deciso il match. Sorianese amareggiata per l’esito di una stagione che a lungo ha visto i rossoblù cimini fuori dalla griglia del play out e poi complicarsi in questo ultimo mese dove la salvezza che sembrava a portata di mano non è stata mai centrata anche per via di un calendario complicato e con tutte sfide contro avversari motivatissimi. Delusione forte nel post gara per società, staff e giocatori ma anche la convinzione che ci sarà la possibilità di venire ripescati e di riproporsi in questa categoria che la Sorianese ha onorato in tutti i modi come ha sottolineato il tecnico Del Canuto al termine del confronto perso contro l’Ottavia: “La retrocessione arriva in modo immeritato. Un epilogo che pesa, soprattutto dopo un mese in cui la stanchezza si è fatta sentire, ma che non cancella quanto mostrato lungo il percorso. La gara è stata equilibrata, la squadra ha fatto ciò che era chiamata a fare. Non mi aspettavo, sinceramente, questo finale. La società è solida, strutturata, e ha tutte le carte in regola per assorbire il colpo e ripartire. Questo passo indietro provoca un dispiacere enorme, che fatica a trovare parole. Vedremo quelle che nei prossimi giorni saranno le comunicazioni del club. Negli altri play out hanno ottenuto la salvezza sul campo l’Aurelio Antica Aurelio che ha respinto l’attacco della Luiss pareggiando per 3-3 nei supplementari e si è salvato il Real Cassino che nel play out del girone B ha battuto in casa per 1-0 la Nuova Florida.