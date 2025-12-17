Sandro Campagna ha dato il “bentornato” a Marco Del Lungo, che si è affacciato nuovamente nel mondo 7bello dopo l’esclusione dagli scorsi Mondiali estivi. Infatti il portiere del Savona è stato chiamato per prendere parte al collegiale di Napoli, evento di preparazione in vista degli Europei di Belgrado, in calendario dal 10 al 25 gennaio. Non solo: la partecipazione del civitavecchiese all’evento in terra serba è dato per molto probabile (con lui anche Tommaso Baggi Necchi del Brescia e Francesco De Michelis dell’Olympic Roma), in virtù dell’assenza del collega di reparto Gianmarco Nicosia e del fatto che Del Lungo torna ad avere “i gradi” di capitano, per via della mancata convocazione di Francesco Di Fulvio ed in questo momento è il più “anziano” del gruppo con i suoi 35 anni.

Come noto, sono state settimane di cambiamenti nella formazione azzurra, con il ct Campagna che ha deciso di modificare sensibilmente la rosa dei convocati e le indiscrezioni parlano di rapporti non straordinari tra alcuni giocatori e il tecnico siracusano. Del Lungo aveva già avuto il ruolo di capitano, salvo poi scalare a vice proprio per il passaggio di ruolo a Di Fulvio. Una grande soddisfazione per il campione del mondo e medagliato alle Olimpiadi di Rio 2016, per il quale il 7bello sembrava lontano dopo i Mondiali e l’addio alla Pro Recco, proprio per la crescita evidente di Nicosia.

Nelle prossime settimane gli azzurri svolgeranno molti common training, con Ungheria, Montenegro, Serbia e Spagna. Del Lungo ha trovato in Nazionale Stefano Tempesti, del quale è stato a lungo il vice prima della promozione a titolare. Oggi l’ex portiere di Prato occupa il ruolo di direttore sportivo.

