Dal 3 al 5 maggio presso il pattinodromo “Francesco Stefanelli” di Senigallia si è svolto il 2° Trofeo Internazionale Vesmaco “Città di Senigallia” della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), con la partecipazione di oltre 600 atleti.

La Debby Roller Team con soli 13 atleti conquista 4 ori, 2 argenti e il 3° posto di Società.

A dominare la categoria Ragazze 12 (12 anni) è Valeria Princigalli che conquista 2 Ori nei mt 3.000 ad Eliminazione e nei mt 2.000 a Punti con supremazia.

A mettersi in mostra nella categoria Ragazze (13-14 anni) è ancora Emili Cani, prima con un argento nei 5mila metri ad Eliminazione in un arrivo rocambolesco e successivamente con un oro conquistato con una prova di forza.

Dopo un periodo di stop per infortunio, seppur ancora non in piena forma fisica, rientra in scena la leader Elisa Folli che conquista un oro nei 10mila metri ad Eliminazione con una grande prova tattica al primo anno della categoria Allieve (15-16 anni).

Grandissima prestazione per Simone Piccoli che conquista un argento nei 10mila metri ad Eliminazione anche lui al primo anno nella categoria Allievi (15-16 anni).

Fuori dal podio ma nelle prime 10 posizioni troviamo: nella categoria Ragazze, Alice Beck 5^ nella 5mila metri ad Eliminazione, Novella Cozzolino 5^ nella 3mila metri a Punti, 6^ Alice Zorzi nella 3mila metri a Punti, 8^ Siria Tallarico nella 3mila metri a Punti e nella categoria Ragazze 12 Cristina Pilli 5^ nella 2mila metri a Punti.

Le altre atlete che hanno rappresentato con ottimi piazzamenti i colori Debby Roller Team sono: nella categoria Allieve Sofia De Amicis 12^ nella 500 metri e Giulia Michettoni 18^ nella 10mila metri ad Eliminazione e nella categoria Ragazze Daria Tallarico 25^ nella 5mila metri ad Eliminazione e Ginevra Di Tecco 38^ nella 300 metri.

I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca sono entusiasti dei risultati, tanto più dell’andamento di forma crescente e il recupero di molti atleti che durante l’anno erano in difficoltà, un andamento che fa ben sperare per il picco di forma che si vuole ottenere per i Campionati Italiani.

I prossimi appuntamenti saranno proprio i Campionati Italiani su Strada delle categorie Ragazzi 12 e Ragazzi a Paderno D’Adda dal 17 al 19 maggio e quelli per le categorie Allievi, Juniores e Seniores che si terranno a San Benedetto del Tronto dal 24 al 26 maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA