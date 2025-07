Nello scorso fine settimana, nel lago di Bracciano, nello specchio acqueo antistante Anguillara si è svolto il Campionato Regionale Master di nuoto in acque libere della Federazione Italiana Nuoto, Comitato Regionale Lazio.

Nella giornata di sabato infatti si è svolta la gara di fondo, sulla distanza dei 5000 metri, alla partenza oltre 100 atleti, e l’ondina civitavecchiese non si lascia scoraggiare dalle avversarie partendo subito forte, tanto da percorrere buona parte della gara con gli uomini più forti e riuscendo poi a mantenere un passo elevato fino al traguardo dove giungeva conquistando il podio della classifica generale come prima donna master e Campione regionale di Categoria.

Nella giornata di domenica, era in programma il mezzo fondo sulla distanza di 3000 metri. Oltre 150 gli atleti in gara, ancora una volta molta competizione nel settore femminile ed ancora una volta l’ondina nostrana parte forte, conquistando da subito la testa della sua ondata di partenza e non mollando la prima posizione neanche allo scatto finale quando nell’imbuto d’arrivo si presentava, a breve distanza, un’atleta di 20 più giovane. Michela fa ricorso alle ultime energie e non molla di un centimetro, bracciata dopo bracciata tocca il portale d’arrivo, nuovamente Campione Regionale di Categoria e nuovamente prima donna all’arrivo.

Immediatamente viene raggiunta dai complimenti del Presidente Federica Feoli e del Dirigente Simone Feoli, entusiasti dell’ennesima vittoria dell’atleta della Nuotatori Civitavecchiesi.

«Gara ostica – è il commento del Tecnico Marcello Jacopucci – poiché la temperatura dell’acqua del lago sabato superava i 30°, sotto un sole che non perdona, e nonostante Michela soffra parecchio le alte temperature non ha mollato, anzi ha deciso di mettere subito in chiaro, sin dalla partenza, che chi avesse avuto intenzione di vincere doveva accettare una gara ad alti ritmi. Nella 3000 inoltre, si è trascinata dietro un’atleta molto più giovane, che ha sfruttato la sua scia, ed è stata molto brava a capire di dover mettere di più nella nuotata per non farsi battere sul finale. Ha centrato non solo i titoli regionali ma ha messo nuovamente punto su chi è la donna più forte in acque libere della Regione Lazio».

