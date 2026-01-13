Civitavecchia Volley di nuovo presente nelle Selezioni per le Attività Giovanili Regionali. Il CQR Lazio chiama le giovanissime Althea Bacci e Rachele Caponero.

Il raduno, che si è svolto ieri, è stato un momento di alta condivisione per le due giovani rossonere che si sono confrontate con le migliori coetanee provenienti da tutto il Lazio. Le atlete classe 2011 hanno un percorso sportivo diverso ma di ottimo profilo.

Rachele Caponero ha indossato la maglia rossonera fin dal minivolley e sta portando avanti il proprio percorso nei campionati giovanili societari, in particolare dando il proprio contributo in U16, U18 e in prima squadra con la CF Comal. Bacci, invece, in questa prima stagione con la Cv Volley, ha accolto la sfida di crescita proposta dalla società con impegno e serietà e anche lei sta partecipando al campionato U16, U18 e serie C.

«Dopo la convocazione di Noemi Picciau al RegionalDay e di Sofia Mignanti al Club Italia del Centro, la convocazione di Bacci e Caponero ci riempie ulteriormente di orgoglio - afferma la Presidente Viviana Marozza - da quasi vent'anni lavoriamo sul settore giovanile con tecnici qualificati e obiettivi ambiziosi e formativi, ed è un pregio per la Civitavecchia Volley essere coinvolta nelle attività territoriali, regionali e nazionali della Federazione Italiana Pallavolo».

