Un sabato di riposo? Fino a un certo punto. La Comal Civitavecchia Volley non giocherà questo fine settimana nel gironcino dei playoff di serie B2, ma conoscerà il suo destino per il prossimo futuro nell’epilogo del campionato. Infatti si gioca l’ultima giornata di questo segmento, che vedrà la sfida a Roma tra Tor di Quinto Formello e Terracina. In ballo c’è il discorso secondo e terzo posto per le rossonere, che conosceranno anche il nome del loro avversario nella finalissima in gara secca prevista il prossimo weekend. Per arrivare seconde le ragazze guidate da Alessio Pignatelli devono sperare in un mancato successo da tre punti di Tor di Quinto Formello, con Terracina che ha bisogno di vincere due set per poter festeggiare la promozione in serie B2. Non semplicissimo il percorso per Guidozzi e compagne, anche perché, contemporaneamente, verrà definito il nome dell’avversario. C’è la possibilità che la Comal debba tornare a vedersela contro una tra Antares e Viterbo, che in campionato sono state ampiamente sconfitte, ma è chiaro che in una gara secca tutto potrebbe cambiare, anche perché parliamo di formazioni che conoscono bene il valore della Comal.

