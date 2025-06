Il giorno tanto atteso è arrivato. La Comal Civitavecchia Volley scende in campo per vincere la partita che la potrebbe promuovere in serie B2. Alle 18.30 al PalaFonte di Roma si gioca la finale dei playoff, che vedrà le rossonere affrontare, ancora una volta, Antares Roma. Si tratta del quinto scontro stagionale tra le due rivali, considerato il fatto che hanno fatto parte dello stesso girone, il B, e si sono affrontate anche nella semifinale di Coppa Lazio. In tre dei quattro precedenti ha vinto la formazione di Alessio Pignatelli, ma l’unica affermazione gialloblù è stata clamorosa ed ha estromesso la Comal da un possibile “double”.

La Cv Volley vuole chiudere il cerchio del proprio percorso stagionale da come era partita, ovvero con una vittoria, visto che nella prima giornata di campionato, l’ormai lontanissimo 12 ottobre, ci fu il primo scontro e già si era capito che le due compagini si sarebbero a lungo inseguite per strada. Vinsero Guidozzi e compagne per 3-2, dopo essere andate per due volte in svantaggio ed aver rimontato nel finale. Poi le rossonere hanno fatto loro anche il secondo round, il 1° febbraio, andando ad espugnare con un pesantissimo 3-0 il parquet delle romane nella prima giornata di ritorno, riuscendo così, praticamente, a blindare il primo posto in classifica.

Quindi l’incrocio nella semifinale di Coppa Lazio. La Comal ha ripetuto il 3-0 poche settimane dopo, il 22 febbraio, con parziali ancora più netti. Lì le civitavecchiesi avevano ipotecato il passaggio alla finale, ma hanno stropicciato tutto nel match di ritorno, appena sei giorni dopo, al Marconi, dove le romane vinsero per 4-0, facendo loro i tre parziali regolari ed il golden set. Poi Antares la Coppa l’ha alzata, battendo nettamente in finale per 3-0 Tor di Quinto Formello.

E un altro successo di questo tipo le gialloblù lo hanno assestato lo scorso weekend, andando a battere per 3-0 sul proprio parquet Tor Sapienza Volley Friends, riuscendo così a mettere in tasca il passaggio di turno la finale contro il gruppo di Pignatelli.

Difficile capire che tipo di partita possa venire fuori, ma le due squadre si conoscono veramente bene e quindi starà ai tecnici la parte più grande del lavoro pre-partita, con tutta la voglia di mantenere la concentrazione giusta e di fare tutte le migliorie possibile sul lato tecnico. Poi a scendere in campo saranno le ragazze e qui un pizzico di fortuna potrà spostare l’ago della bilancia, con le emozioni che potrebbero prendere il sopravvento sulla tecnica.

Banale dirlo, ma sicuramente a vincere sarà chi sbaglierà meno e chi sarà meno appariscente nelle giocate. Sarebbe davvero un peccato per la Cv Volley mancare una promozione, un passaggio di categoria che merita per quanto fatto non solo quest’anno, ma anche nei precedenti, dove ha costruito il gruppo che ha fatto togliere tante soddisfazioni alla società.

Per quanto riguarda la formazione, tutte dovrebbero essere a disposizione, compresa capitan Guidozzi, che negli ultimi tempi ha avuto un piccolo problema al ginocchio.

