Una sfida che potrebbe avere il suo peso da qui alla conclusione della regular season e che potrebbe influenzare il periodo di stagione per la Comal Civitavecchia. Come già detto, siamo entrati nel momento più duro del calendario e per le rossonere c’è la trasferta sul campo della Luiss, con primi scambi previsti alle 16.30 di questo pomeriggio. La classifica vede davanti il sei più uno di Alessio Pignatelli, che nelle prime sei giornate ha fatto man bassa di tutti i punti a disposizione, ovvero 18, piazzandosi così al comando del girone A.

Non ha fatto altrettanto la compagine universitaria, che ha perso lo scontro al vertice in casa contro Roma Centro ed ha bisticciato anche nella gara di Cerveteri, imponendosi solamente al tie break. Sarà una gara speciale anche per la presenza di un ex tra le biancoblù, ovvero Vittoria De Benedictis, che lo scorso anno ha giocato i playoff proprio con la Luiss. Sarà ancora assente capitan Veronica Guidozzi, la quale rientrerà solo a pieno recupero.

«Sappiamo che la Luiss è una buonissima squadra – afferma l’opposto Michela Sorrentino – proveremo ad affrontare la partita come abbiamo sempre fatto e vogliamo divertirci come è capitato anche nelle scorse gare. Sarà in parte una partita determinante, visto che incontriamo una nostra rivale forse fino alla fine del campionato, ci sarà da godersi al meglio questo big match».

«Dobbiamo puntare sulla concentrazione – spiega la centrale Giulia Baffetti – e dare il massimo, rimanendo concentrate sugli aspetti tattici. Per me questa è un’esperienza nuova, è una sfida con la quale sto avendo a che fare con me stessa, per ora sta andando bene e spero di proseguire su questo percorso. C'è un bel gruppo, mi trovo bene».

