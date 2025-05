La regular season del campionato di serie C è giunta alla penultima giornata, ma ormai l’attesa è tutta rivolta ai playoff, nei quali ci si attenderà molto dalla Comal Civitavecchia Volley. Ma intanto c’è da completare la stagione regolare, con la trasferta di questo pomeriggio alle 18, quando il sei più uno di Alessio Pignatelli sarà a Roma per vedersela contro Tuscolano con l’obiettivo di cercare la 25esima vittoria dal via del campionato massimo regionale. È una gara che non avrà molto da dire, le rossonere sono da tempo sicure del primo posto nel girone B, mentre le romane sono quinte e hanno come unico obiettivo quello di mantenere questa posizione in graduatoria. In dubbio solamente Faedda, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con l’influenza. Intanto il weekend di Santa Fermina ha portato bene alla Civitavecchia Volley, con la vittoria del titolo territoriale U12 3x3 Maschile, S3 livello 2 Femminile e Maschile. La stagione non si è ancora conclusa ma l'euforia cresce sempre più in casa Cv Volley. La professionalità e la formazione continua con cui lavora tutto lo staff tecnico della società sta dando ottimi frutti. Un plauso agli allenatori Andrea Gabelli e Giancarlo De Gennaro che hanno portato i propri gruppi ad ottenere la vittoria del titolo territoriale, e che ora li accompagneranno nella fase regionale dove potranno confrontarsi con i migliori atleti coetanei di tutto il Lazio. Affermano coach Gabelli e De Gennaro: «Siamo felici di aver visto la gioia dei nostri ragazzi per la qualificazione alla fase regionale, e soprattutto siamo orgogliosi del lavoro di squadra fatto con tutto lo staff tecnico e dirigenziale».

