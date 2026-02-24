La Civitavecchia Volley consolida una nuova collaborazione con LocoMotiva, studio privato che riunisce in un'équipe multidisciplinare, guidata dalla dottoressa Martina D’Angelantonio.

La squadra è formata da professionisti dell’area neuropsicologica, quali logopedisti, neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, psicologi clinici e psicoterapeuti cognitivo-comportamentali.

La collaborazione é inserita nel progetto di più ampio respiro "Play District", ideato dalla CvVolley e realizzato con il contributo di Sport e Salute, rivolto a ragazzi e giovani adulti tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di integrare l’attività sportiva con percorsi di crescita personale e supporto psicologico. Tra le attività già in corso c'è lo "Sportello d’ascolto" presso l’Istituto Marconi di Civitavecchia, curato dalle Dott.sse Noemi Fischetti, Chiara Elisabetta Lorenzo e Alessandra Gargiulo, e un programma di "Training sulla comunicazione assertiva", rivolto alla serie C femminile, serie D maschile, Prima Divisione femminile e Under 16 femminile. In particolare, il training sulla comunicazione si articola in 8 incontri con cadenza mensile e ha l’obiettivo di fornire agli atleti una nuova consapevolezza della comunicazione, non solo come strumento sportivo, ma come risorsa fondamentale nella vita quotidiana, attraverso esercizi ed esperienze svolte grazie alla guida di professionisti di alto profilo, tra cui il Dott. Giovanni Rosa, psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e la Dott.ssa Gargiulo psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale in formazione.

«Siamo orogliosi di aver messo in campo una nuova collaborazione con LocoMotiva con la quale condividiamo da anni i valori dell'inclusione, del benessere psicologico e la tutela della salute. Il trainig darà ai nostri atleti degli strumenti per riflettere sul proprio benessere psicologico e sulle relazioni con il prossimo e in particolare con i compagni di squadra - ha affermato la Presidente Viviana Marozza - I risultati dei primi tre incontri e la consapevolezza che hanno sviluppato gli atleti, riflettendo sulle difficoltà relazionali che può causare l'utilizzo dei dispositivi digitali e il cellulare, sono stati sorprendenti e confermano il grande valore comunitario di questo progetto con LocoMotiva».

