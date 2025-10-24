Torna a giocare lontano da casa la Comal Civitavecchia Volley, impegnata nella terza giornata di serie C. Alle 19 il gruppo guidato da Alessio Pignatelli sarà di scena a Roma per affrontare Sempione. Anche in questo caso, come è ormai tradizione, le rossonere partono col favore del pronostico, ma non sarà facile dettare legge, in quanto le avversarie giungono dalla tremenda sconfitta subita sul taraflex della Luiss, indicata dagli addetti ai lavori come una delle grandi pretendenti al salto verso la B2.

Le coccinelle dovranno continuare a mostrare le buone cose viste nelle prime due uscite, per poter iniziare a fare selezione in classifica e magari staccare qualcuna delle pretendenti al timone del girone A.

«Arriviamo a questa trasferta con tanta carica e fiducia nei nostri mezzi – spiega Flaminia Scisciani – sappiamo che ogni partita nasconde delle insidie, ma stiamo lavorando come squadra per continuare a crescere e migliorare partita dopo partita. Vogliamo dare continuità ai risultati positivi e confermare il nostro valore anche fuori casa, mantenendo sempre la concentrazione alta». Come già detto, la preparazione al campionato delle rossonere non è stata semplice, per via di alcuni acciacchi, tra cui proprio quello di Scisciani. «È stato sicuramente un periodo complicato - conclude la giocatrice – perché gli infortuni hanno inciso sulla preparazione e sulla possibilità di lavorare con il gruppo al completo. Anche per me non è stato semplice fermarmi. Piano piano cerchiamo di ritrovare il ritmo giusto».

