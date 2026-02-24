Continuano a vincere a valanga gli Snipers Marco Liberati SRL che nella fase interregionale del campionato under 16 ottengono una doppia importante vittoria contro gli esordienti dell'Ascoli Piceno per 24-0 e 24-4.

Al PalaMercuri una pioggia di gol targati Marco Liberati SRL ma la più bella notizia rimane l'esordio assoluto dei nuovi iscritti marchigiani.

«I nostri avversari erano una nuova società alla loro prima partita in assoluto - spiega il presidente Valentini - e per questo è stato un piacere confrontarsi con loro anche al di fuori del campo. Come tutti coloro che iniziano hanno ancora tanto da lavorare e noi ne abbiamo approfittato per far giocare tutti, anche i neofiti, ma vedere nuove formazioni non può che essere un piacere».

I presenti: Stefano Travaglione, Ludovica Giancola, Suami Tofi, Desirè Capodimonte, Eileen Zou, Simone De Meo, Kevin Attanasio, Alessio Di Candia, Lorenzo Muratore, Duc Tam Bernini, Emanuele Tranquilli, Michael Cacciatori, Alex Zamboni, Emiliano D'Ambrosi. Allenatrice: Laura Giannini.

