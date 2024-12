Proseguono a pieno ritmo gli allenamenti della nazionale italiana junior femminile al PalaMercuri di Civitavecchia, sotto l'impeccabile organizzazione della Cv Skating. Le atlete, agli ordini del tecnico Martina Gavazzi, sono state selezionate sabato sera e dal gruppo di 24 si passa a quello più ristretto di 16: ben tre le atlete Cv Skating che hanno superato la selezione. Si tratta di Aurora De Fazi, Gloria Padovan e della portiera Francesca Borgi.

Il presidente FISR Lazio Antonio Varacalli è passato al PalaMercuri a salutare la delegazione azzurra e a far sentire la consueta vicinanza di FISR Lazio alla Cv Skating, all'hockey in line e agli atleti coinvolti.

«Siamo orgogliosi di queste convocazioni - afferma il presidente della Cv Skating Valentini - perchè le ragazze hanno lavorato duro e superato una selezione mai come quest'anno ardua. Per De Fazi e Padovan si tratta di una gradita conferma, per Borgi una prima convocazione in assoluto che rende il sapore ancora più dolce. A tutte loro, e al tecnico Gavazzi, il più caloroso in bocca al lupo da tutta la Cv Skating».

Nel frattempo, nel weekend, la nazionale italiana senior femminile è stata impegnata in un raduno di selezione e preparazione in quel di Voiron (Francia). Quattro le Sniperine presenti: Veronica Novelli, Mara Faravelli, Eleonora Raia, Laura Giannini. A breve il coach Juraj Franko diramerà la lista delle convocate definitive e poi la squadra azzurra si allenerà da venerdì a lunedì al PalaMercuri prima di partire per Roccaraso.

Il calendario completo dei World Roller Games - sezione hockey in line - sarà visibile al seguente link: https://inlinehockey.worldskate.org

©RIPRODUZIONE RISERVATA