In attesa di definire realmente quale sarà il roster che comporrà il gruppo nella nuova avventura nel campionato di Seconda Categoria, la Csl Soccer continua ad aggiungere elementi alla propria rosa. Nei giorni scorsi la società rossoblù ha completato le pratiche con tre nuovi giocatori, che entreranno a far parte della rosa guidata da mister Tommaso Valente.

Dentro Alessio Ragone, centrocampista classe 1997, conosciuto soprattutto per aver giocato, ai tempi da under, in Promozione con la maglia della Compagnia Portuale, oltre ad aver fatto parte del settore giovanile del Civitavecchia. Nella scorsa stagione ha militato alla Leocon. Alessio Gasparri giocherà come esterno d’attacco. È conosciuto in città, in quanto la sua famiglia è molto legata al calcio. Per lui, in tempi recenti, anche l’esperienza nel settore giovanile dell’Atletico Santa Marinella. Chiude, ma non per importanza, l’arrivo di Dario Mobili, che farà parte della batteria degli attaccanti. Classe 1994, parliamo di un giocatore che ha avuto tante avventure nel mondo del calcio locale: Cpc, dove ha giocato in Promozione, Manciano, Poseidon, Atletico Santa Marinella, e in tempi recenti, Allumiere.

Quindi tre elementi che daranno sicuramente qualità e quantità ai leoni. Così come dichiarato dalla società nelle scorse settimane, potrebbe essere un mercato “a cascata” per la Csl, in attesa di capire se giocatori importanti alla causa si libereranno da società di categoria superiore e potrebbero fare la differenza con la società del presidente Marco La Camera.

