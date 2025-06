Dopo tre stagioni termina il connubio di Martina Crosta con il Pontinia. La giocatrice civitavecchiese lascia la formazione gialloblu, al termine di un’esperienza da urlo, nel corso della quale ha lottato per i vertici del campionato di serie A1, sfiorando a più riprese il sogno Scudetto. Per la civitavecchiese, che è cresciuta nel vivaio della Flavioni, conquistando la storica promozione in serie A1, la vita e la carriera l’hanno portata in giro per l’Italia, diventando anche un baluardo importante dell’Ariosto Ferrara.

Ora la scelta di lasciare Pontinia, anche per via del fatto che la società locale, per motivi economici, ha deciso di rinunciare alla partecipazione alla massima serie e di ripartire con un nuovo progetto.

«Si conclude un altro capitolo della mia vita – ha dichiarato Martina Crosta con un post sui social network – saluto Pontinia. Un paese piccolo, ma che ha saputo sorprendermi, accogliermi e regalarmi molto più di quanto avrei immaginato. Sono arrivata a Pontinia 3 anni fa grazie alla Pallamano, la mia eterna compagna di viaggio, quella passione che da 20 anni mi scorre nelle vene. Qui ho vissuto alcune delle emozioni più forti della mia carriera: playoff scudetto, semifinali di Coppa Italia e coppe europee per 3 anni consecutivi. Sfide ad altissimo livello, adrenalina pura ed emozioni indescrivibili. So di aver dato tutto, e questo, oggi, mi basta per essere fiera. Ringrazio la società per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di vivere tutto questo. Grazie a chi ha condiviso il campo con me, a chi ha lottato, sudato e gioito al mio fianco. Porto con me ogni gesto, ogni sguardo e ogni emozione vera. Grazie al pubblico e alla tifoseria, in questi anni siete stati semplicemente fantastici».

@RIPRODUZIONE RISERVATA