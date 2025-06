Si è svolta domenica scorsa la terza prova del Trofeo Crono Sprint Lazio UISP, all’interno del polo fieristico La Nocchia, un anfiteatro naturale situato tra Santa Severa e Tolfa, cornice ideale per una manifestazione sportiva di questo calibro. L’evento è stato organizzato dal Motoclub Rugged, che ha dato ancora una volta prova di professionalità, spirito di squadra e passione per le due ruote. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alle autorizzazioni arrivate a ridosso della gara – non per negligenza, ma per motivi tecnici legati alla tempistica dei permessi – i ragazzi del Motoclub si sono superati, riuscendo in pochissimo tempo a trasformare un’area in condizioni di abbandono, con erba alta e criticità da mettere in sicurezza, in un circuito perfettamente attrezzato e sicuro per ospitare piloti provenienti da tutto il Lazio e un pubblico numeroso e appassionato. A raccontarlo è il presidente Damiano Mercuri, che sottolinea con un misto di orgoglio e gratitudine lo sforzo collettivo messo in campo dal suo gruppo, capace di intervenire con efficacia e determinazione su ogni aspetto della preparazione, dimostrando di essere una vera “macchina da guerra”, nel senso migliore del termine. Il tracciato, tecnico e impegnativo, è stato percorso sei volte in un senso al mattino, per poi essere affrontato nel pomeriggio in direzione opposta, complicando ulteriormente la prova per i piloti, costretti a rivedere le traiettorie a causa degli appoggi formatisi durante la prima fase della gara. Un cambiamento che ha richiesto grande abilità, adattamento e resistenza, in piena sintonia con le linee guida UISP e con lo spirito della competizione. Fondamentale è stato anche il lavoro dei volontari sul tracciato, sempre pronti a intervenire in caso di necessità, e delle donne Rugged, ormai colonne portanti dell’organizzazione, che hanno gestito con efficienza e competenza sia il bar che l’area ristoro, offrendo un punto di accoglienza impeccabile a partecipanti e spettatori. La soddisfazione più grande, come racconta ancora Mercuri, è arrivata dai numerosi complimenti ricevuti da giudici di gara, cronometristi e pubblico, che grazie alla voce trascinante dello speaker The Jet Voice si sono sentiti parte integrante della manifestazione. Ma i veri protagonisti della giornata sono stati i piloti, che giro dopo giro hanno conquistato il podio nelle rispettive categorie. A loro va un ringraziamento speciale per l’impegno e lo spettacolo offerto: Del Popolo Massimiliano, Gozzi Manuel, Liciarelli Diego, Meloni Daniele, Pagliaccia Samuele, Carlini Carlo, Vita Cristiano e Rotondo Emanuele (quest’ultimo in sella a una moto elettrica). Un ringraziamento sentito va anche a tutti gli sponsor che hanno reso possibile l’evento, sostenendo il Motoclub con entusiasmo e generosità: Conad City Tolfa, Macelleria Gennarino, Blue Moon, Sublime Prodotti Tipici Italia, Special Bike, Extream Bike, Celestini Moto, Kartodromo La Scaglia 2.0, Storica Contrada La Bianca, Storico Forno La Bianca di Vespetta, Vertical Green di Bartoli Emiliano e L’Ora della Pizza Tolfa. L’invito, ora, è a continuare a seguire le attività del Motoclub Rugged, che vi aspetta già questo fine settimana alla Sagra del Prosciutto, sabato e domenica pomeriggio a Tolfa, dove sarà possibile far salire i più piccoli sui quad in piena sicurezza e divertimento. Un’occasione per vivere un’altra giornata di sport, comunità e passione sulle due ruote.

