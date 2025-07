CIVITAVECCHIA – Civitavecchia accoglie oltre mille giovani pellegrini in arrivo dalla per partecipare al Giubileo dei Giovani 2025, attesi per la maggior parte domani, provenienti soprattutto da Valencia. I ragazzi alloggeranno nelle palestre scolastiche cittadine per poi recarsi ogni giorno a Roma, in treno o pullman, e partecipare agli eventi giubilari fino alla grande veglia di Tor Vergata.

L’iniziativa è frutto di un intenso lavoro organizzativo. A fine giugno, il vicesindaco Stefania Tinti, referente per il Giubileo, ha partecipato ad una serie di incontri a Roma con il Vaticano e le istituzioni e realtà coinvolti nell’organizzazione. In quella sede è stato definito il piano di accoglienza per Civitavecchia, che include le palestre con accessi indipendenti, interdette anche ai dipendenti scolastici. Le destinazioni: 252 ragazzi alla palestra del Flavioni, 153 allo Stendhal, 146 al Marconi, 121 al Galilei, 92 a via Apollodoro, 77 al Calamatta, 76 al Baccelli, 62 alla Don Milani. Altri 44 saranno ospitati nei locali della Cattedrale, come spiegato da monsignor Cono Firringa, che ha messo a disposizione la sala Giovanni Paolo II e d i locali attigui. Giovedì sera è previsto un momento di preghiera con circa 300 giovani. Intanto, sono già giunti 60 ragazzi (10 da Madrid, gli altri da Barcellona), accolti con entusiasmo alla parrocchia di San Gordiano, dove dormiranno in oratorio e hanno già ricevuto una cena di benvenuto. Il vicesindaco Tinti ha ringraziato i dirigenti scolastici e i volontari per l’impegno nell’accoglienza.

Anche la Protezione civile coordinata da Valentino Arillo è impegnata in questi giorni: tre squadre di volontari, infatti, saranno impegnate tutta la settimana a Roma per la parte logistica.

