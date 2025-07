SANTA MARINELLA – Era uscita in mare per fare un bagno, ma dopo un po’ di tempo nessuno l’ha più vista rientrare.

Allarme stamane a Santa Marinella per una donna dispersa.

Secondo quanto appreso, la bagnante, originaria dell’Est, una volta in acqua si sarebbe trovata in forte difficoltà a rientrare a riva a causa della corrente che in questi giorni sta mettendo a dura prova anche i più abili nuotatori.

Fortunatamente è stata notata da un carabiniere che senza esitazione si è gettato in mare per soccorrerla.

Nel frattempo il militare ha anche allertato gli uomini della Guardia costiera di Civitavecchia subito intervenuti in soccorso.

La donna è stata quindi recuperata miracolosamente proprio grazie alla segnalazione tempestiva dei carabinieri e riportata a terra sana e salva.

Si susseguono in questi giorni le segnalazioni di bagnanti in difficoltà su tutto il litorale a causa del mare mosso e delle forti correnti marine.

