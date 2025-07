TOLFA – Paura questa mattina sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove intorno alle ore 11:45 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante al km 38 a Tolfa, in direzione Civitavecchia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion ha perso il controllo e si è ribaltato, occupando interamente la carreggiata e disperdendo parte del carico sulla strada.

L’impatto è stato violento, ma fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del fuoco di Cerveteri, con l’equipaggio della 26A, che ha lavorato rapidamente per estrarre il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della cabina.

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente con un’ambulanza e un’automedica.

Secondo quanto riferito, le condizioni del conducente non sarebbero gravi, ma per accertamenti è stato trasportato in ospedale. Non è stato ancora confermato in quale struttura sanitaria sia stato ricoverato.

A supporto delle operazioni, sono prontamente intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Ladispoli, che hanno effettuato i rilievi del caso e regolato la viabilità, garantendo la sicurezza e la fluidità del traffico in una situazione complessa e pericolosa.

L’incidente ha provocato la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato, con deviazione del traffico nell’area di parcheggio adiacente.

Sul posto anche il personale addetto alla pulizia stradale e alla rimozione del mezzo.

I Vigili del fuoco hanno infine provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato.

L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, con rallentamenti e disagi alla circolazione, prima della riapertura parziale.

