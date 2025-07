TARQUINIA - Un quarantenne dominicano residente a Viterbo è stato raggiunto dal divieto di ritorno a Tarquinia a seguito dei fatti che si sono verificati la sera di giovedì 10 luglio.

In evidente stato di ebbrezza alcolica, l’uomo aveva dato in escandescenza in occasione di un controllo da parte del personale del Commissariato di Polizia di Tarquinia.

Il quarantenne aveva creato panico nei passanti, strappandosi la camicia di dosso e assumendo un atteggiamento di sfida nei confronti degli agenti operanti, fatti oggetto anche di ingiurie e minacce.

L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e non potrà tornare nel Comune di Tarquinia per due anni.

Sono diverse le misure disposte dalla Questura di Viterbo nel corso dei controlli avvenuti in questa settimana nell’ambito dell’attività di prevenzione assicurata dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e per contrastare la commissione di reati. In totale sono stati emessi sette avvisi orali - nei confronti di persone dimoranti nel territorio della provincia di Viterbo, pregiudicate per reati che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti a delitti contro la pubblica amministrazione, la persona ed il patrimonio - e otto divieti di ritorno, per periodi di varia durata, valevoli per il capoluogo e per alcuni comuni della provincia, emessi nei confronti di soggetti resisi responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubbliche realizzate fuori dal territorio di residenza o dimora abituale.

