LADISPOLI - «Aiuto, c’è un coccodrillo nel fiume». È bastata questa segnalazione ieri in piazza a Ladispoli per attivare immediatamente le forze dell’ordine. E così poliziotti, carabinieri, vigili urbani e protezione civile hanno raggiunto il ponte Navarra sul Sanguinara per capire se quell’avvistamento fosse reale oppure no, restando fino all’1 circa. Ricerche condotte a dire il vero anche questa mattina dalla Polizia locale ma che, al momento, non hanno dato alcun riscontro.

Il piccolo alligatore, almeno quello che appare sulla foto scattata da un presunto testimone sul ponte, è vicino a uno stendino che effettivamente si trova sul corso d’acqua. Non sarebbe più grande di mezzo metro. Regna anche scettiscismo tra gli stessi investigatori anche perché inizialmente si era pensato a uno scherzo di cattivo gusto con un’immagine taroccata per creare soltanto panico. Le ricerche però proseguono, e si sta registrando un viavai di cittadini che si affacciano dalla ringhiera alla ricerca del piccolo coccodrillo. I vigili urbani continuano a presidiare il ponte. Dopo il leone in giro per la città a novembre del 2023 Ladispoli ora teme il coccodrillo tra paura, incredulità e curiosità.

