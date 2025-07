TARQUINIA - Ordinanza del sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti che invita tutta la cittadinanza «ad utilizzare l’acqua potabile in distribuzione, per usi strettamente umani, evitando utilizzi impropri quali irrigazione, annaffiamento, lavaggi in genere di cortili, veicoli, piscine ecc., e comunque utilizzi diversi da quelli alimentari e igienici».

Una misura per far fronte alla forte crisi idrica che si registra in questo periodo. Il primo cittadino di Tarquinia «ringrazia anticipatamente per quanto ciascuno potrà fare, nella consapevolezza che si dovrebbero mantenere sempre tali comportamenti e non solo nei periodi di crisi».

