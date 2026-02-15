Il Civitavecchia Rugby Centumcellae non sbaglia e ritrova subito una vittoria fondamentale dopo il ko di Prato. Al Moretti della Marta, nella gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, i biancorossi hanno battuto la Rugby Roma Olimpic per 27-14. Gara condizionata dal forte vento con entrambe le squadre che hanno commesso tanti errori. Il Crc nel primo tempo è andato prima avanti, poi sotto e nel finale ha chiuso sul 15-7. Nella ripresa i padroni di casa hanno allungato fino al 27-7, con gli ospiti che proprio nel finale hanno realizzato l’ultima meta. Per i civitavecchiesi in meta due volte Vian, una Castellucci, Lottering e D’Onofrio, una sola delle quali trasformata da Cozzi a conferma di quanto il vento abbia inciso sulle giocate. In classifica la squadra di Umberto De Nisi ha guadagnato altri 5 punti e la notizia migliore di giornata è che i Cavalieri Prato hanno vinto ma senza bonus a Firenze. Morale della favola il Crc è adesso di nuovo primo a pari punti proprio con i toscani.

«Nella partita di oggi (ieri, ndr) - spiega l’allenatore del Crc Umberto De Nisi - soprattutto quando eravamo avanti 10-7 qualche fantasma della partita di Prato è venuto fuori. Abbiamo preparato la partita per venire fuori da un momento di difficoltà e ci siamo riusciti. Abbiamo dominato sulle fasi statiche e i ragazzi hanno rispettato il piano di gioco. Giocare con quel vento non è stato semplice e soprattutto nel primo tempo abbiamo sbagliato tre mete quasi fatte. Mi è piaciuta l’attenzione ai dettagli da parte di tutti».

