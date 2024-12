Pesantissima sconfitta nel campionato di Serie A di rugby per il Civitavecchia Rugby Centumcellae, che in terra toscana cede 40-14 ai padroni di casa del Livorno. Un Civitavecchia che già dal primo tempo evidenziava molti errori e la differenza si sentiva in campo e nel punteggio. Il primo tempo terminava 28-14 per i toscani e i laziali erano in forte difficoltà dal gioco mostrato dai biancoverdi. Il secondo tempo è una fotocopia del primo, con il Livorno a comandare il gioco e andare in meta fino a 40 punti, ben otto mete in totale, mentre i biancorossi al palo del punteggio con soli 14 punti, gli stessi del primo tempo. Insomma, per la formazione biancorossa è una domenica in trasferta da dimenticare presto e con la forza di volontà di ricominciare da quanto di buono visto prima della partita in toscana.

«Quaranta punti sono tanti e ci fanno male - è l’analisi della partita dell’head coach De Nisi - dobbiamo lavorare e lavorare, anche perché siamo solo alla quinta e giornata. Sarà nostro dovere ripartire dalla cose positive mostrate fino ad oggi. Sembrerà banale, ma questa partita non possiamo più rigiocarla, però dobbiamo analizzare la partita e visionare gli errori commessi e mettercela tutta per non ripeterli».

