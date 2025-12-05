Penultima gara del 2025 per il Civitavecchia Rugby Centumcellae. I biancorossi questa domenica saranno impegnati al Moretti Della Marta, con prima mischia alle 14.30, contro la Lazio, nel ritorno a via del Casaletto Rosso dopo la lunga sosta per i test match della Nazionale. Una gara, che guardando la classifica non dovrebbe riservare sorprese, con i civitavecchiesi primi a punteggio pieno, a quota 20, e i capitolini invece penultimi con 2 punti e ancora a secco di vittorie. A tenere alta la concentrazione e spiegare anche che servirà il miglior Crc per proseguire la striscia vincente è l’allenatore Umberto De Nisi.

«Affrontiamo una squadra retrocessa nella passata stagione dalla serie A “Elite” – afferma l’head coach del Crc - che in questa prima parte di campionato ha affrontato qualche difficoltà. Non hanno ancora mai vinto ma nell’ultima partita contro Firenze hanno giocato un’ottima partita perdendo solo all’ultimo minuto. La cosa più importante per noi sarà rimanere centrati sui nostri obiettivi e confermare quanto di buono fatto a San Benedetto ma anche migliorare l’aspetto mentale che ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti della partita. I ragazzi si sono allenati bene in settimana e quindi sono fiducioso. Ci aspettiamo anche un pubblico numeroso che venga a sostenerci».

Quindi la speranza è che il momento positivo dei biancorossi possa andare avanti, per poter mantenere la vetta dall’assalto de L’Aquila, che insegue con un solo punto di ritardo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA