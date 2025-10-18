Il Civitavecchia Rugby è pronto per l’esordio nel nuovo campionato di serie A. Si giocherà domenica la prima giornata del girone 4 che vedrà i biancorossi ospitare al Moretti Della Marta i Cavalieri Prato, con inizio alle 15.30. Gara che segnerà l’inizio del percorso dei civitavecchiesi che hanno rinforzato il proprio organico con ben 17 nuovi arrivi e che vogliono dare la prima gioia stagionale ai propri tifosi in un giorno comunque di festa per la società che compie 75 anni e per l’occasione ha ideato diverse iniziative speciali per chi verrà al campo.

«Mi aspetto una partita dura contro un avversario molto solido. In settimana – commenta l’head coach del Crc Umberto De Nisi - qualche giocatore non è stato al meglio ma ci faremo trovare pronti e disponibili. Ho la fortuna di avere un gruppo forte e numeroso e quindi potrò fare le mie scelte senza problemi. Loro hanno tanti giovani di talento e anche nella passata stagione hanno mostrato il loro valore. Dal punto di vista tattico credo sarà una partita molto interessante. Non mi pongo un obiettivo per questa prima giornata perché siamo solo all’inizio e preferisco pensare più a lungo termine. Sicuramente sentiamo la responsabilità e l’orgoglio di poter giocare davanti ai nostri tifosi nel giorno del 75esimo anniversario della nostra società. Ci aspettiamo un pubblico numeroso e caloroso e daremo tutto anche per loro».