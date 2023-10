Tutto pronto per la prima del campionato di Serie A. Il Crc sarà di scena alle 15.30 a Roma allo Stadio del Rugby di Corviale; di fronte i padroni di casa del Villa Pamphili Rugby Roma. La dirigenza della società biancorossa lavora a tempo pieno per il bene del Rugby Civitavecchia, massimo e costante impegno come valore sportivo e sociale. Ciò detto, la dirigenza non smetterà mai di ringraziare tutte le persone che negli anni hanno dato una mano volontariamente.

L’invito, ma soprattutto la volontà, di far comprendere a tutti, anche a chi non conosce il Rugby e vedrà magari per la prima volta una partita, lo spirito dello sport della palla ovale. L’inizio è vicino allo start con la prima di campionato è sarà sul campo della rivale di campionato del Villa Pamphili, una sfida molto sentita, dove aldilà dello spirito sportivo, si affrontano due roster che hanno nel loro dna la voglia di fare del bene al territorio lo hanno da sempre dimostrato dalle compagini allestite piene di giovani talenti che hanno voglia di dimostrare sul campo il loro valore. Il Villa Pamphili vede come allenatore della prima squadra Luigi Zangrilli, per gli amici “gigi” Tecnico Regionale per la FIR ed allenatore della nazionale norvegese di rugby7s e come fiore all’occhiello lavora nella scuola primaria come educatore dei bambini disabili.

Insomma una formazione con allenatore e team di tutto rispetto. Il Civitavecchia risponde con allenatori e team altrettanto validi, sarà quindi una partita tutta da gustare e provare come emozione sportiva.

Dallo staff biancorosso: «Il segno è già positivo per noi, essendo riusciti ad aumentare i numeri relativi alle squadre giovanili. Quello è il nostro fulcro e dobbiamo lavorare per renderlo sempre più solido. Vogliamo continuare su questa strada della linea verde e portare sempre più giovani vicini a questo sport senza assolutamente tralasciare il ns zoccolo duro, i confermati e i nuovi arrivati». Il Rugby Civitavecchia con il Responsabile Tecnico Ambrogio Bona, coadiuvato dal vice ed allenatore dei trequarti Damiano Lo Greco e dagli Assistenti Allenatori Mauro Tronca, Stefano D’Angelo, Alessio Moretti, è pronto alla prima di campionato e ha studiato attentamente il Villa Pamphili Rugby Roma insieme alle avversarie del campionato di serie A di Rugby per la stagione sportiva 2023- 2024.

