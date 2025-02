Finali regionali speciali per la Coser Aniene, impegnata al centro sportivo di Pietralata di Roma per l'evento dedicato alla sezione femminile.

Gialloblu sugli scudi con Viola Ricci, che sale tre volte sul podio, migliorando tutti i suoi personali: oro nei 200 dorso col tempo di 2'12"9, argento nei 200 stile con 2'04"20, bronzo nei 400 stile 4'19"47.

Bene anche l'assoluta Asia Ricci, rientrata dal collegiale in Egitto. Per l'atleta gialloblu l'argento nei 100 dorso.

Non ha potuto partecipare Matilde Petronilli, causa influenza. Bene anche Elettra corti e Giulia Mari. Ora la prossima settimana toccherà alla sezione maschile.

«Sono contento di Viola - afferma coach Fabio De Santis - che sta migliorando molto e di tutte le ragazze che con Enrico Rovetto seguiamo giornalmente. Queste gare servono come avvicinamento agli Italiani di categoria e Assoluti di aprile. Ora scenderanno in acqua i maschi. Mentre Ballarati, Asia Ricci e Viola Ricci la prossima settimana saranno a San Marino per il meeting del Titano in vasca lunga».

