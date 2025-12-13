PHOTO
Si è chiusa con grandi soddisfazioni l’ultima giornata degli Italiani Invernali di Nuoto a Riccione per la Coser Aniene. Le sorelle Ricci hanno confermato il loro ottimo stato di forma: nel 200 dorso Asia Ricci nuota il suo nuovo personale in 2’08”87, mentre Viola Ricci abbassa il proprio record a 2’11”38, risultati che consolidano la loro stagione di grandi progressi.
Brillante anche la prova di Lorenzo Ballarati nel 200 stile libero. Dopo aver conquistato due argenti nelle giornate precedenti, chiude la manifestazione abbassando il personale a 1’45”72, a conferma di una costanza di rendimento davvero notevole.
Grande gioia per la Coser Aniene e per il tecnico Fabio De Santis, che possono festeggiare una trasferta ricca di soddisfazioni e risultati di alto livello.
@RIPRODUZIONE RISERVATA