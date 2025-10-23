Si è corsa questa mattina la “Corsa verso il Ventennale” lungo la pista ciclabile Roma-Fiumicino. Una gara podistica non competitiva patrocinata dal comune fiumicinese e organizzata nel tratto Portuense-Parco dei Ravennati, di fronte alla caserma dell’Aeronautica Militare sede del Centro Tecnico Rifornimenti (Ctr). A dare ufficialmente il via ai partecipanti, sono stati il comandante Massimo Cionfrini e il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini.

«Oggi (ieri, ndr) celebriamo una giornata all’insegna dello sport e del benessere, organizzata dal Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di Fiumicino, una realtà che rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro territorio e per l’intera Nazione - ha dichiarato il presidente Severini - come amministrazione comunale siamo grati al personale militare e civile che, contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra comunità. Con questa iniziativa ci avviciniamo al traguardo dei vent’anni di attività del Ctr, che saranno ufficialmente celebrati nel marzo del prossimo anno».

