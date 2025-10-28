Mercoledì di calcio con le gare di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e di Coppa Lazio di Prima e Seconda Categoria. Ecco tutto il programma ricordando che in Eccellenza e Promozione non ci sono più compagini provinciali. Per la Coppa Italia di Eccellenza domani gare di andata dei quarti di finale. Alle ore 14,30 Polisportiva Gaeta-Monti Prenestini. Alle 15 Città di Anagni-Boreale, Civitavecchia-Certosa e Roma City-Ferentino. Ritorno il 12 novembre. Per la Coppa Italia di Promozione gare di andata degli ottavi di finale: domani alle 14,30 Atletico Latina-Folgore Amaseno, Tolfa-Grifone Calcio. Alle 15 Lvpa Frascati-Pescatori Ostia. Alle 15,30 Real San Basilio-Real Campagnano. Alle 18 Academy Ladispoli-Futbol Montesacro, Luiss-Città di Cerveteri, Rodolfo Morandi-Pol. De Rossi. Alle 19 Vigor Perconti-Alatri. Ritorno a campi invertiti il 12 novembre. Iniziano gli impegni per le provinciali in Coppa Lazio. Per la Prima Categoria primo turno domani alle 14,30 gara di andata tra Fulgur Tuscania-Real Fabrica e Canale Monterano-Maremmana. Ritorno il 12 novembre. Per la Coppa Lazio di Seconda Categoria oggi alle 19 Castiglione Calcio- Real Tolfa, posticipata a giovedì la sfida alle ore 18,30 tra Vicus Ronciglione e Vigor Acquapendente, ritorno il 12 novembre.