PHOTO
Parte l’avventura in Coppa Italia anche per le squadre locali che militano nel campionato di serie C2. Tutti in campo per l’andata del primo turno, con la buona notizia per gli appassionati del fatto che ci sarà uno “spezzatino” in stile serie A, che permetterà di seguire al meglio i vari incontri.
Dopo l’annuncio degli abbinamenti, avvenuto contestualmente alla Festa dei Calendari di inizio settembre, ora è stata la volta della diramazione del programma gare da parte del Comitato Regionale della Lnd. Si inizierà martedì prossimo, quando al Pala De Angelis il Santa Severa affronterà il Valentia. 24 ore dopo riflettori accesi all’arena Secondiano Cosimi, questa volta per l’Evergreen, che si dovrà confrontare con i Forty Fighters. Sempre la stessa gara anche l’unica gara in trasferta, quella dell’Atletico, di scena sul campo del Fiumicino.
Chiusura di giovedì, quando il Quartiere Campo dell’Oro ospiterà al Tamagnini il Palmarola, con una tre giorni dedicata alle realtà del campionato di serie C2. Tutti gli incontri si disputeranno alle 21. Ritorno a campi invertiti due settimane dopo.
@RIPRODUZIONE RISERVATA