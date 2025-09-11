Prima battuta d’arresto stagionale per la W3 Maccarese di mister Zappavigna, che dopo il brillante esordio in campionato contro il Pro Calcio Tor Sapienza, inciampa nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Eccellenza. Al “Paglialunga” finisce 1-3 per il Certosa, squadra solida e ben organizzata che mette un piede e mezzo nel prossimo turno. Al contempo però, nel match di ritorno, dovrà difendere il vantaggio ottenuto. La partita si apre con grande intensità da parte degli ospiti, che alzano subito il baricentro e costringono i padroni di casa a difendersi bassi. Il vantaggio del Certosa arriva nella prima frazione: Vendemmia è glaciale dal dischetto e trasforma il rigore che vale lo 0-1. La W3 prova a reagire, ma manca di lucidità negli ultimi sedici metri. Nel secondo tempo i maccaresani si espongono, alla ricerca del pari, ma lasciamo inevitabilmente spazi che gli avversari sfruttano con cinismo. Sale in cattedra Tursi, che firma una doppietta micidiale nel giro di pochi minuti, gelando il pubblico di casa e portando il punteggio sullo 0-3. Nel finale, uno scatto d’orgoglio della W3 consente a capitan Starace di accorciare le distanze con un gol che mantiene viva una flebile speranza in vista del ritorno. Il suo sigillo vale l’1-3 definitivo, un risultato pesante ma non impossibile da ribaltare.

Ora servirà un’impresa sul campo dei neroverdi, mercoledì, per ribaltare il punteggio e strappare un pass per gli ottavi. I bianconeri sono chiamati a una prestazione maiuscola, con la consapevolezza che nulla è ancora perduto.

IL TABELLINO. Marcatori: Vendemmia rig. (CE), Tursi (CE), Tursi (CE) e Starace (W3).

W3 Maccarese (4-4-2): Zorzi; Crivellini, Starace, Talamonti, Guida; Pompili, Buffolino, Colace, Di Saverio; Di Giovanni, Botti. A disposizione: Francabandiera, Andracchio, Marinucci, Matteoli, De Mutiis, Citro, Papandrea, Squarcia, Parrini. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Certosa (4-3-3): Marini; De Angelis, Marchizza, Battisti, Ciuferri; Cannizzo, Sganga, Buttaroni; Vendemmia, Civitan, Baldari. A disposizione: D’Angelo, Bernardi, Censi, Corbetta, Di Domenicantonio, Lupi, Sterpone, Toncelli, Tursi. Allenatore: Marco Russo.

