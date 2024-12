Tutto pronto per il raduno di veicoli d’epoca che si terrà a Tarquinia il prossimo 7 luglio e che vedrà sfilare dal Lido al centro storico un centinaio tra automobili e motocicli di modelli che hanno fatto la storia d’Italia e veicoli rari. Fabio Gagni di SeAmiTarquinia, coordinatore dell’iniziativa, commenta: «Siamo euforici e teniamo a ringraziare l’Auto Moto Club Viterbo che ha curato nei dettagli questa organizzazione. Si partirà dal Lido, con colazione al Tibidabo e sfilata, per poi divertirci alla zona artigianale con le prove di accelerazione, ed infine sarà la volta del centro storico, dove, mentre i piloti pranzeranno da Bacco Perbacco, noi potremo godere dell’esposizione di questi capolavori. I partecipanti lasceranno le vetture in esposizione a lungo, in quanto dopo il pranzo visiteranno anche il nostro straordinario Museo: un’occasione in più per far conoscere la nostra storia ai partecipanti».

Chi volesse partecipare a questo evento, che ha già raccolto un numero enorme di adesioni, può rivolgersi al bar Mauro di Mauro Sacconi a Tarquinia. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia e sostenuto dall’Officina Agricola Gagni, dalle agenzie del gruppo Coldwell Banker FRG&Partners, dal Bar Mauro, dalla ristoenoteca Bacco Perbacco e da Foto Ottica Valerioti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA