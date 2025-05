Il calcio viterbese si prepara a celebrare i suoi protagonisti con l'attesissimo Premio Etrusco & Oscar Calcio della Tuscia 2025, un evento imperdibile che si terrà lunedì 26 maggio 2025, a partire dalle ore 17:30, presso la Sala Eventi del Ristorante “AcquaRossa” a Viterbo. L'evento, organizzato dalla redazione di Calciodellatuscia.it in collaborazione con il Consiglio Direttivo AIAC Viterbo, vedrà la premiazione dei migliori allenatori con il prestigioso 42° Premio Etrusco e, dopo cinque anni di assenza, il ritorno dell'Oscar Calcio della Tuscia per celebrare i migliori calciatori della stagione 2024-2025. Un ospite d'onore d'eccezione arricchirà la serata: Mr. Leonardo Bonucci, campione d'Europa e assistente allenatore della Nazionale Under 20. Ma veniamo al cuore dell'Oscar Calcio della Tuscia: la TOP 11 della stagione 2024-2025! Ecco i magnifici undici talenti che saranno premiati sul palco, schierati con un modulo 3-4-3: Portiere - Gabriele Oliva (W3 Maccarese); Difensori: Federico Dottarelli (Fulgur Tuscania), Edoardo Perelli (Tarquinia Calcio), Alessandro Pontuale (Atletico Cimina). Centrocampisti: Gian Marco Nesta (Viterbese), Simone Martelli (Nuova Pescia Romana), Matteo Fanelli (Pianoscarano) e Jacopo Orlandi (Flaminia). Attaccanti: Gianluca Polidori (Sorianese), Stefano Rizzo (A. Capranica) e Gianluca Angeletti (A. Cimina)