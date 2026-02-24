Nel campionato di Promozione girone C il Fregene continua la sua marcia trionfale. I biancorossi espugnano il campo della Pro Calcio Cecchina con un convincente 3-1 e conquistano la quinta vittoria consecutiva, consolidando il primato in classifica. La squadra guidata da mister Natalini conferma il suo straordinario momento di forma, allungando ulteriormente il divario sull’Atletico Ardea, ora distante 13 punti. Un segnale forte al campionato: il Fregene non ha alcuna intenzione di rallentare. Protagonista assoluto del match è Alessio Davì, autore di una splendida doppietta che indirizza la gara sui binari biancorossi. A completare l’opera ci pensa Scifoni, freddissimo dal dischetto, che trasforma il calcio di rigore mettendo in cassaforte il risultato. Per i padroni di casa resta solo la rete di Persia, utile a rendere meno amaro il passivo ma insufficiente per riaprire la partita. Prestazione solida, cinica e matura quella del Fregene, capace di colpire nei momenti chiave e di gestire il vantaggio con personalità. La capolista del girone C vola sempre più in alto, trascinata dall’entusiasmo di un gruppo compatto e determinato. Il prossimo appuntamento vedrà i biancorossi tornare davanti al proprio pubblico per ospitare allo Stadio Aristide Paglialunga l’Ariccia, con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente e avvicinarsi sempre di più al traguardo stagionale. La corsa continua.

