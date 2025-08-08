La Supernova Fiumicino continua a fare passi importanti nella costruzione del roster della DR1, lo fa tesserando un vero e proprio big per il campionato: è ufficialmente rossonero l’ala Angel Galan.

Nato e cresciuto in Venezuela, dove inizialmente fa tutto il percorso da under e poi assapora il gusto della Serie A venendo aggregato al Panteras de Miranda, nella stagione 2022-2023 si trasferisce a Cerveteri dove inizia a giocare con la Rim Sport conquistando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. In tre campionati, infatti, mette in mostra tutte le proprie qualità tecniche e fisiche, toccando quota 17 punti di media nello scorso torneo di C.

Il cestista, attraverso i canali ufficiali della società, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Sono pronto per una nuova esperienza che mi stimola moltissimo, sono curioso di conoscere tutto l’ambiente Supernova. Naturalmente arrivo con la voglia di voler fare ottime cose, di dare tutto me stesso per il bene del club e della mia squadra. Che giocatore sono? Cerco di spingere sempre tanto in campo, amo dare anche più del cento per cento per i miei compagni, non mi tiro indietro e posso quindi garantire che la grinta non mancherà mai».

