Visa ha annunciato l’integrazione della tecnologia Click to Pay nelle piattaforme di biglietteria della UEFA. Questa collaborazione introduce metodi di pagamento sicuri online di nuova generazione, progettati per semplificare e proteggere le transazioni digitali dei tifosi in vista degli eventi più attesi della stagione sportiva.

La tempistica dell'annuncio non è casuale: con gli UEFA Women's EURO 2025 alle porte, le vendite dei biglietti avevano già superato quota 550.000 a maggio, eclissando il numero totale di biglietti venduti per l'edizione 2022. L'integrazione di Click to Pay rappresenta una risposta concreta alle esigenze di una fanbase sempre più digitalmente evoluta, che richiede soluzioni di pagamento rapide, sicure e intuitive.

La partnership strategica tra Visa e UEFA

L'accordo con l’organizzazione calcistica europea non si limita all'implementazione tecnologica, ma rappresenta un investimento strategico nel futuro del calcio femminile europeo. Visa, che dal 2018 è il primo sponsor nella storia della UEFA dedicato esclusivamente al calcio femminile, consolida così il proprio impegno pluriennale nel supportare la crescita di questo sport a tutti i livelli.

Kim Kadlec, Chief Marketing Officer di Visa Europe, ha sottolineato come l'azienda si impegni costantemente a migliorare l'esperienza dei tifosi attraverso l'innovazione tecnologica. Allo stesso modo, Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha evidenziato l'importanza di fornire ai tifosi un modo fluido e sicuro per assicurarsi i posti per eventi che si preannunciano da record.

Con previsioni di oltre 500 milioni di spettatori globali per il Campionato Europeo femminile di quest’anno, l'organizzazione punta a garantire un'esperienza d'acquisto all'altezza delle aspettative di un pubblico internazionale sempre più esigente, rendendo i metodi di pagamento sicuri e tracciabili una priorità.

Come funziona Click to Pay?

La tecnologia Click to Pay, sviluppata per rendere i pagamenti online veloci, comodi e sicuri quanto quelli contactless nei negozi fisici, elimina la necessità di inserire manualmente i numeri delle carte di credito durante le transazioni online. Il sistema è progettato per funzionare seamlessly attraverso diversi dispositivi e piattaforme, garantendo un'esperienza utente coerente e intuitiva.

Il cuore della sicurezza di Click to Pay risiede nella tokenizzazione avanzata, una tecnologia per la quale Visa è stata pioniera nel settore dei pagamenti digitali. Invece di trasmettere i dati sensibili della carta, il sistema sostituisce le credenziali del cliente con un token unico generato casualmente. Questo approccio rappresenta uno dei metodi più efficaci per prevenire le frodi online, creando un livello di protezione aggiuntivo che salvaguarda le informazioni finanziarie degli utenti durante l'intero processo di transazione.

Vantaggi concreti

I dati forniti da Visa evidenziano l'efficacia concreta di questa innovazione tecnologica. L'implementazione di Click to Pay può aumentare del 10% le transazioni completate con successo, riducendo significativamente gli abbandoni del carrello durante il processo di checkout. Parallelamente, la tecnologia di tokenizzazione dimostra la sua efficacia nella lotta alle frodi digitali, registrando una riduzione del 91% dei pagamenti fraudolenti rispetto ai sistemi tradizionali di inserimento manuale dei dati.

Questi miglioramenti si traducono in benefici tangibili sia per i consumatori che per le organizzazioni. I tifosi possono completare i loro acquisti con maggiore facilità e sicurezza, mentre UEFA può ottimizzare i propri ricavi riducendo le perdite legate a transazioni fallite o fraudolente. L'esperienza utente migliorata contribuisce inoltre a consolidare la fedeltà del pubblico verso gli eventi calcistici femminili europei.

L'evoluzione dei pagamenti digitali: non solo eventi sportivi

Il settore dei pagamenti digitali sta attraversando una fase di trasformazione accelerata, spinta dalle mutate abitudini dei consumatori e dal progresso digitale. I dati della ricerca condotta dal Politecnico di Milano nel 2024 evidenziano come i pagamenti innovativi abbiano registrato un incremento del 53%, raggiungendo il 12% del totale delle transazioni per un valore complessivo di quasi 60 miliardi di euro.

Lo studio condotto da SumUp durante i Campionati Europei di calcio dello scorso anno ha rivelato inoltre tendenze significative: l'uso dei pagamenti cashless nei bar italiani è aumentato del 7,1% durante l'esordio della Nazionale, mentre i tifosi italiani in trasferta in Germania hanno registrato un incremento del 27,6% nelle transazioni digitali.

Ma l’ampia accettazione e la fiducia nei circuiti come Visa non si limitano al contesto calcistico. Molti settori che richiedono transazioni online sicure, dai servizi di streaming all'e-commerce, dal turismo alle piattaforme di intrattenimento digitale, hanno implementato queste soluzioni. Come mostrano le recensioni online, i casino con Visa sono in aumento nel 2025, mentre aumentano anche le collaborazioni tra Visa e attori chiave in settori come la gestione delle spese e il fintech.

Verso un ecosistema integrato di pagamenti digitali

Ed è così che l'introduzione di Click to Pay nelle piattaforme UEFA non è solo un passo avanti per l'organizzazione calcistica, ma un vero e proprio banco di prova per l'intero settore degli eventi dal vivo. Questa mossa, che rafforza l'impegno di Visa nel supportare l'innovazione e la crescita del calcio, getta le basi per un ecosistema di pagamenti digitali che potrebbe presto coinvolgere concerti, festival e altre manifestazioni culturali su scala globale.

L'esperienza accumulata con eventi di risonanza come UEFA Women's EURO 2025 fornirà dati comportamentali preziosi sui pattern di acquisto dei tifosi in tempo reale. Queste informazioni non solo permetteranno di affinare ulteriormente l'esperienza utente nelle future implementazioni, ma potranno anche guidare lo sviluppo di nuove funzionalità, come sistemi di pagamento predittivi o integrazioni con programmi fedeltà personalizzati.

La capacità di Click to Pay di gestire picchi di traffico estremi, tipici degli eventi globali, ne convalida la scalabilità, aprendo la strada a una nuova generazione di pagamenti ancora più innovativi, intelligenti e intrinsecamente connessi all'esperienza complessiva del pubblico.