Tre punti conquistati con qualche brivido, ma una conferma importante per la Civitavecchia Volley, che supera 3-1 il Sempione Pallavolo alla palestra del Marconi (25/21, 23/25, 25/13, 25/20) e resta saldamente seconda nel girone A di Serie C. Le rossonere di Alessio Pignatelli continuano così la corsa ai piani alti, riducendo a un solo punto il distacco dalla capolista Roma Centro, che ha avuto la meglio al tie-break nello scontro diretto con la Luiss Pallavolo.

La partita si apre con un primo set equilibrato: la Cv Volley parte con buona intensità, ma fatica a scavare un margine netto. La battuta e la difesa del Sempione costringono le rossonere a costruire pazientemente ogni punto. Alla fine, grazie alla maggiore solidità in attacco e ai muri puntuali, le padrone di casa chiudono 25-21. Nel secondo set le romane reagiscono, alzano ritmo e qualità in ricezione e difesa, e riescono a impattare 23-25, riportando equilibrio e costringendo la Cv Volley a ritrovare concentrazione e lucidità.

Il terzo set vede le rossonere cambiare marcia: con maggiore fluidità e precisione in battuta, Guidozzi e compagne dominano 25-13, mostrando sicurezza e controllo del gioco. Il quarto set inizia con la Cv Volley in controllo, avanti già di diversi punti, ma qualche distrazione consente alle avversarie di rientrare: Sempione accorcia fino a pochi punti di distanza, facendo respirare tensione nelle file civitavecchiesi. Alla fine però la squadra gestisce bene il vantaggio e chiude 25-20, portando a casa tre punti preziosi.

La schiacciatrice Sara Scarano commenta a lungo la prestazione: «Non era una partita da sottovalutare, anche all’andata era stata insidiosa e finì sempre 3-1 per noi. Loro difendono tantissimo, e far cadere la palla è difficile. Io ero un po’ fuori forma, con la spalla mezza mezza, e ho faticato in attacco. Nel quarto set ero stanca, volevo evitare rischi, quindi mi sono un po’ tenuta. Abbiamo avuto dei momenti di blackout, e le avversarie hanno cercato di rientrare, ma siamo riuscite a riprenderci e a mantenere il ritmo fino alla fine. A volte ci abbassiamo mentalmente, dobbiamo capire da cosa dipende, ma per fortuna eravamo avanti e alla fine ce l’abbiamo fatta».

Scarano prosegue sul contesto stagionale: «Non abbiamo l’obbligo di centrare il primo posto, come negli anni precedenti. Ci proviamo sempre, perché la pallavolo è imprevedibile, ma senza ansia. Se ci alleniamo bene e giochiamo concentrate, i risultati arrivano. Questo ci permette di gestire la pressione, cercare di migliorare anche nei momenti difficili e restare competitive fino alla fine».

Con questa vittoria, la Cv Volley consolida il secondo posto e riduce a un solo punto il gap dalla Roma Centro, alimentando la corsa al vertice e confermando la propria ambizione di promozione senza però farsi ossessionare dal primato. L’entusiasmo in casa rossonera resta alto, in vista della seconda parte di stagione che si preannuncia ricca di sfide decisive.

